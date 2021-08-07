Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serpil Ünsal ile Merkez İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Kenan Atay'ı yeni hizmet binasında ziyaret eden Ilık ve Özsan, görevlerinde başarılar diledi.

Ilık, konuşmasında, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün uzun yıllar sonra Kırklareli'ne yakışır ve son derece modern bir binada hizmet verdiğini söyledi.

Ilık, yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, kent merkezinin Karakaş, Lüleburgaz ilçesinin Gündoğu mahalleleri, Vize ilçesine bağlı Çavuşköy, Sofular, Develi, Pazarlı ve Evrencik köyleri ile ilçeye bağlı Sergen beldesinin Yeni Cami, Sağlık ve Fevzi Çakmak mahallerine 8 Ağustos tarihinde bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çavuşköy, Sofular, Develi, Pazarlı ve Evrencik köyleri ile Yeni Cami, Sağlık ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 10.00-17.00, Karakaş mahallesinde 09.00-12.00 ve Gündoğu Mahallesi'nde ise 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler dolayısıyla elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.