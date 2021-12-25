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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

25.12.2021 10:52
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ilçede yapımına başlanan İdlib Şehitleri Anıtı çalışmalarını inceledi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, ilçede yapımına başlanan İdlib Şehitleri Anıtı çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Yüce, Lüleburgaz Kaymakamlığı, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Lüleburgaz Belediyesi iş birliği ile Pınarhisar yolu üzerinde yapımına devam eden anıtla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yüce'ye Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan da eşlik etti.

Yıl sonu birlik ve beraberlik etkinliği düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Muhtarlığınca yıl sonu birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen yemeğe Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kendilerine destek olan kurum yöneticilerine teşekkür ederek, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan dönemlerde kendilerine güç ve moral verdiklerini belirtti.

Öztürk, desteklerinden dolayı Kaymakam Yüce ve Belediye Başkanı Gerenli'ye çiçek verdi.

Çiftçilere eğitim verildi

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik gece eğitimleri düzenlendi.

Sarıcaali köyünde düzenlenen toplantıda mühendis Mehmet Ali Urut ve Veteriner Hekim Kemal Engin tarafından üreticilere tarımsal ve hayvancılık desteklemeleri, kırsal kalkınma destekleri kapsamında alet makine ve ekipman desteği, dijital tarım pazarı, gibi konularda bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan, toplantıları ilçeye bağlı tüm köy ve beldelerde düzenleyeceklerini belirtti.

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Salih Yüce, Lüleburgaz, Hisarcık, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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