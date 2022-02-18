Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vize ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin ilk olarak, Saray-Kırklareli Bölünmüş Yol Projesi kapsamında Çakıllı çevre yolu şantiye alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Vali Bilgin, çevre yolu ile ulaşımın daha kolay olacağını kaydetti.

Bilgin, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) binasında incelemelerinin ardından, Vize Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Basri Korkmaz ile tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Üsküp Belde Belediye Başkanı Hüseyin Kasap'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Kasap ile bir süre sohbet etti.

Kasap, çalışmaları ve yapılması planlanan projeler hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.