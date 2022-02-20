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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

20.02.2022 11:36
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediyesi ağaç budama çalışmalarına sürdürüyor.

Kırklareli Belediyesi ağaç budama çalışmalarına sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini aktaran Kesimoğlu, ekiplerin çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Cadde yenileme projesi

Kırklareli'nde cadde yenileme projesi devam ediyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sungurbey Caddesi'nde yürütülen projede yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında refüjlere aydınlatma direklerinin montajı yapılarak, ışıklandırıldı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Lüleburgaz'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından ayağı kırık olarak bulunan şahin, Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahin, Kırklareli Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı İş görüşmesine giderken az daha canından oluyordu İş görüşmesine giderken az daha canından oluyordu

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Lüleburgaz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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