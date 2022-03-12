Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

12.03.2022 09:08
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemede bulundu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, okullarda incelemede bulundu.

Kaymakam Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk İlkokulu, Atatürk Anadolu Lisesi, 80. Yıl Ortaokulu, Lüleburgaz Lisesi ve Ramazan Yaman Fen Lisesini ziyaret etti.

Okul binalarını gezen Yüce, idarecilerden bilgi aldı.

Yüce, okullardaki afete hazırlık önlemlerini de kontrol etti.

Ahmetbey'de doğal gaz çalışmaları sürüyor

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde doğal gaz çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, Gündoğu Mahallesi'nde başlayan doğal gaz ana hat ve abone hatları çalışmalarının Karşıyaka ve Dere mahallelerini de kapsayacak şekilde yeniden başladığını bildirdi.

Beldenin en kısa sürede doğal gaza kavuşacağına inandığını ifade eden Altıntaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreşçi Nil Aktaş Türkiye üçüncüsü oldu

Lüleburgaz Gençlikspor Kulübü güreşçisi Nil Aktaş, Yasemin Adar 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonada 46 kiloda mücadele etti.

Antrenör Ali Osman Kara, yaptığı açıklamada, 15 yaşında olan sporcunun büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Sporcuya başarılar temennisinde bulunan Kara, sporcunun Yıldız Güreş Kız Milli Takımı'na girme hakkı kazandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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