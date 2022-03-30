Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

30.03.2022 13:43
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, gazetecilere, ilçede yeni faaliyete alınan ikinci etap doğal gaz altyapı hatları dolayısıyla yollarda büyük oranda bozulmaların meydana geldiğini söyledi.

Yolların yeniden düzenlendiğini ifade eden Özalp, bazı cadde ve sokakların parke taşlar ile kapatıldığını belirtti.

Ekiplerin var güçleriyle çalıştığını aktaran Özalp, ilçe altyapıdan kaynakların bozulmaların olduğu yolların tamamının kısa sürede yenileneceğini kaydetti.

"Budak Çal Tiyatro Şenliği"

Lüleburgaz Belediyesinin "Budak Çal Tiyatro Şenliği" devam ediyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde şenlik kapsamında yönetmenliğini Ayberk Cengiz'in yaptığı "Ada" isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Tiyatro oyununa vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik 1 Nisan'da sona erecek.

Altyapı çalışmaları

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Atatürk Caddesi'nde devam eden atık su kanalizasyon hatları ve içme suyu abone hatları çalışmalarını inceledi.

Altıntaş, ekiplerin altyapı hatları yenileme çalışmalarını hummalı şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Ramazan ayında yolun tamamen araç trafiğine kapatılarak çalışmaların daha da hızlandırılacağını ifade eden Altıntaş, en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Altıntaş, ağır vasıta araçların Akıncılar, Sofular, Paşaköy ve Akçaköy güzergahı üzerinden ulaşım sağlamaları gerektiğini söyledi.

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Ercan Özalp, Altıntaş, Tiyatro, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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