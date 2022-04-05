Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy köyünde iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye ile hayırseverlerin desteği ile gerçekleştirilen iftar programında Belediye Başkanı İhsan Talay, vatandaşlarla bir araya geldi.

Talay, konuşmasında, ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ramazan ayının bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı aylardan olduğunu ifade eden Talay, vatandaşlarla bu ayda daha fazla bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu yıl 13 köyde iftar verileceğini belirten Talay, "Ramazan ayının manevi iklimine uygun bu geleneği sürdürüyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 13 köyümüzde de iftar yemeği vereceğiz. Bereket ve paylaşma ayı olan ramazanın tüm güzelliklerini birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Kültür ve sanat gezileri

Vize Belediyesince kültür ve sanat gezileri düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik gezi programları yapılacağını belirtti.

Salgın nedeniyle iki yıldır etkinliklere ara vermek zorunda kaldıklarını aktaran Özalp, bu yıl program dolayısıyla İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin gezdirileceğini bildirdi.

Gezi programına katılmak isteyenlerin 8 Nisan'a kadar belediye halkla ilişkiler birimine kayıt yaptırmaları gerektiğini aktaran Özalp, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz tarihlerde organize ettiğimiz geziye ilçemizde ikamet eden ve 18-70 yaş arasında olan bayanlar katılabilecek. Katılmak isteyenlerden yemek bedeli 50 lira ücret alınacak. Program bitiminde iftar yemeğinden sonra teravih namazı kılınarak dönüş yapılacak. İlk gezi programı 10 Nisan Pazar günü gerçekleşecek."

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kavaklı beldesinin Celaliye, Çarşı, Turist ve Yeniokullar mahallelerine 8 Nisan Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 11.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.