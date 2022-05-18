Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.05.2022 09:56
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valiliğinden, Şırnak Valiliğine atanan Vali Osman Bilgin veda ziyaretlerine devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden, Şırnak Valiliğine atanan Vali Osman Bilgin veda ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Bilgin, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i ziyaret etti.

Kırklareli'nde 4 yıl görev yaptığını ifade eden Bilgin, tüm kurumlarla uyum içerisinde başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bilgin, Şırnak'ta da görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

KTSO Başkanı Ilık, mesaj yayımladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında kurtuluş mücadelesinin ilk ateşinin Samsun'a çıkıldığı gün yakıldığını belirtti.

Gençlerin Türkiye'nin gelişimi ve kalkınması için daha fazla çalışacaklarına inandığını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası olarak, bizlerden sonra gelecek genç nesillerin hayatın her alanında geçmiş başarıları daha üst basamaklara taşıyacaklarına olan inancımız sonsuzdur. Bu büyük destanı, Türkiye'nin inanılmaz başarı hikayesini devam ettirecek olan dinamik, Gazi Mustafa Kemal'in de ifade ettiği gibi gençlerimizdir. Onların gözlerindeki ışık, içlerindeki araştırmacı, girişimci ruh bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyenin en ileri noktasına ulaştıracaktır. Yeter ki gençlerimize bu güveni hissettirelim ve onların önünü açalım."

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Vali Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle uğurlandı Vali Osman Bilgin, Kırklareli'den törenle uğurlandı Vali Osman Bilgin, veda ziyaretlerini sürdürüyor Vali Osman Bilgin, veda ziyaretlerini sürdürüyor
Kaynak: AA

Osman Bilgin, Kırklareli, Piyade, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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