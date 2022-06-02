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Kırklareli'nden kısa kısa

02.06.2022 09:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce başkanlığında, Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan, İl Genel Meclis Üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda 2021 yılı bütçesi ibra edilerek onaylandı ve Birlik Encümeni seçimi yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda Hüseyin Tuzcu, Saygun Ersin, Recep Yetiş ile Onur Işık, birlik encümen üyesi olarak seçildi.

Lüleburgaz'da 6 firma, " Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli, "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde Lüleburgaz'da faaliyet gösteren 6 firmanın yer aldığını bildirdi.

Cebelli, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan listede Lüleburgaz'da ki firmaların bulunmasından gurur duyduklarını belirtti.

Listede yer alan 6 firmanın LTSO üyesi olduğunu ifade eden Cebelli, "Küresel manada zorlayıcı ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde dünya ile rekabet ederek 6 firmamızın yakaladığı bu başarıyla gurur duyuyoruz. Odamız üyesi bu firmaların bölgemizde olması, istihdam ve katma değer yaratmasını önemli buluyoruz." diye kaydetti.

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Kaynak: AA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Lüleburgaz, Salih Yüce, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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