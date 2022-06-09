Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

09.06.2022 10:24
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, Kırklareli Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Gider, Burcu Bölükbaşı, Arda Kolcular, Aydemir Can, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Engelsiz Hayat Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihal Bircan, Subaşı Belediye Başkanı Hasan Çatalkaya, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürü Aytekin Murathan ile Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş Bölge Müdürü Tamer Akaslan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını ifade etti.

Ekici, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Hayvan sevkiyatları dolayısıyla denetimler arttırıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan sevkiyatlarına karşı denetimlerini arttırdı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya'nın hastalıklardan ari olduğunu söyledi.

Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğunu bildiren Aksoy, bu nedenle ekiplerin yol kontrollerinde bulunduklarını kaydetti.

Aksoy, denetimler ile vatandaşların kurban kesimlerini sağlıklı, güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerinin sağlanacağını söyledi.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kent Konseyi, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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