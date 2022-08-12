Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

12.08.2022 20:53
Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada tarihi el yazması İncil ile 2 Tevrat ele geçirildi.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada tarihi el yazması İncil ile 2 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü TEM gişeleri mevkisinde yol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurup arama yaptı. Aramada aracın bagaj içi döşeme altına gizlenmiş el yazması 1 İncil, 2 Tevrat ile 2 Sefer Tora (ahit sandığı) ele geçirildi. Hristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kitapları satmaya çalıştığı belirlenen N.A., Y.E.E. ve E.V.U., gözaltına alındı. Ele geçirilen kitaplarla ilgili inceleme devam ediyor.


YORUMLAR
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Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı polisin film gibi operasyonuyla engellendi Araç lastiğinde uyuşturucu sevkiyatı polisin film gibi operasyonuyla engellendi
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Babaeski, Tevrat, İncil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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