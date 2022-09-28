Kazada araçta sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Kaynak: AA

Kırklareli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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