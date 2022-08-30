Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü" - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

30.08.2022 11:44
Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"

Kırklareli'nin ilçelerinde "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nin ilçelerinde "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutan Vekili Albay Tevfik Abaşlıoğlu, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Yüce, Abaşlıoğlu ve Gerenli Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Yüce, makamında tebrikleri kabul etti.

Yeni tören alanında devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören, halk oyunları gösterisi ve askerleri araçların tören geçişi ile sona erdi.

"Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü" dolayısıyla Babaeski, Pehlivanköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ve Demirköy ilçelerinde de tören düzenlendi.

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Kaynak: AA

Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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