AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti - Son Dakika
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AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

05.05.2023 21:16
AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan ve anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde yatan Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık iki hafta önce kalp krizi geçirmesi sonrası kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel buradaki müdahalesi sonrası Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.

AÇIKEL'DEN KAHREDEN HABER

Anjiyo sonrası bir süre yoğun bakım servisinde kalan Açıkel'in tedavisi kardiyoloji servisinde devam etti. Ancak Açıkel'den kahreden haber geldi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hastanede yaşamını yitiren Açıkel için yarın Pehlivanköy'de cenaze töreni düzenlenecek. Kırklareli Valisi Birol Ekici de sosyal medya hesabından taziye yayımladı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti - Son Dakika
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