Kırklareli Valisi Bilgin dezavantajlı gençlerle buluştu - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dezavantajlı gençlerle bir araya geldi.

Kırklareli Belediyesi serasında düzenlenen törende Vali Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu "Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılan gençlere sertifika verdi.

Bilgin, projede dezavantajlı sosyal koşullar nedeniyle bulundukları yaş gruplarının yaşam gerekliliklerini yeterince yaşama imkanı bulamayan çocuk ve gençlerin yaşamlarına entelektüel dokunuşlarda bulunduklarını söyledi.

Dezavantajlı gençlerin topluma kazandırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlerimize satranç, basketbol, yüzme gibi spor alanında faaliyetlerde bulunmaları imkanı sağlanıp ayrıca kütüphane ziyaretleri gerçekleştirilerek, okuma alışkanlığı kazandırılması esas alınmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da gençlerimizin emsallerinden geride kalmaması için bilgisayar ve donanımlarının doğru kullanımı ve teknolojik faaliyetlerin incelenmesi, sinema ve film, belgesel gösterimleri tertip edilecektir. Gençlerimizin kişisel gelişimlerinde toplumda rol model olmuş kişiler ile buluşmalar organize edilecek, seminer ve gösterimlere katılımlar sağlanarak, yabancı dil gelişimlerine katkıda bulunulacaktır."