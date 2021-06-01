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Kırklareli Valisi Bilgin: "Hızlı tren Trakya'yı İstanbul'a daha da yakınlaştıracak" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Bilgin: "Hızlı tren Trakya'yı İstanbul'a daha da yakınlaştıracak"

01.06.2021 11:46
Kırklareli Valisi Bilgin:

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattındaki çalışmaları yerinde incelemesi sonrası, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bilgin, 530 milyon avroluk projenin 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlandığını anımsatarak, bu çalışmanın en büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıdığını kaydetti.

Projenin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Bilgin, "Projenin nihai hedefi 2023 olarak görünüyor. Proje tamamlandığında İstanbul'dan Lüleburgaz'a ulaşım 45 dakikada sağlanacak, yani İstanbul'un bir semtinden bir semtine ulaşmaktan Kırklareli'ne ulaşmak daha kısa zamana denk gelecek. İstanbul'da çalışan, orada geçimini sağlayan insanların belli bir kısmının Babaeski'de, Lüleburgaz'da veya Büyükkarıştıran beldesinde ikamet edeceğini göreceğiz. Yani hızlı tren Trakya'yı İstanbul'a daha da yakınlaştıracak." diye konuştu.

Vali Bilgin, 153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek hatta yük ve yolcu trenlerinin çalışabileceğine işaret ederek, "Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor." dedi.

Proje çalışmalarının yarısına yakınının tamamlandığını vurgulayan Bilgin, Türkiye'nin son yıllarda demir yollarıyla ilgili ciddi altyapıya kavuştuğunu aktardı.

Son yıllarda ülkenin hızlı tren kavramıyla tanıştığına dikkati çeken Vali Bilgin, "Dünyada bu kavramla tanışan 7-8 ülkeden biriyiz. Bunun haricinde konvansiyonel hat dediğimiz eski klasik hatların hemen hemen tamamı yenilendi. İlimizde bu manada özellikle tamamından eski hatta paralel bir şekilde hızlı tren hattı geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Projenin çok büyük katkıları oldu"

Bilgin, hızlı tren proje çalışmalarının Kırklareli'ne ve Trakya'ya çok büyük katkılarının olduğunu da belirtti.

Tren hattının geçtiği bölgelerdeki 5 bin 500 dekarlık alanda mera ıslah çalışması yapıldığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Mevcut alanda verimli olan toprağı alıp bir hafriyat alanına dökmeden, ıslah edilmemiş ikinci sınıf, üçüncü sınıf tarım arazisi olan veya nitelikli olsa da ıslah edilmemiş alanları ıslah ederek burada çok güzel bir çalışmayla ekimler yapıldı.

Yapılan ekimlerde de elde edilen gelirin tamamını oradaki köylüye, vatandaşlarımıza dağıtımını yapacağız önümüzdeki günlerde. Yine tarihi eserlerin restorasyonu kapsamında Erenler Türbesi ve aynı zamanda çocuk oyun parkları, köy sokaklarına parke döşenmesi gibi sosyal sorumluluk alanında çok ciddi katkıları oldu. Olmaya da devam ediyor."

Yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate düşecek

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın diğer kesimi olan 76 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy için de ihale hazırlıklarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından devam ediliyor.

Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak.

Kırklareli Valisi Bilgin: Hızlı tren Trakya'yı İstanbul'a daha da yakınlaştıracak

Kırklareli, Çerkezköy, Türkiye, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Bilgin: 'Hızlı tren Trakya'yı İstanbul'a daha da yakınlaştıracak' - Son Dakika


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