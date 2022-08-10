Kırklareli'nden kısa kısa

Üyelerine modern bir bina kazandıracaklarını ifade eden Ilık, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ekici, Lüleburgaz Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen programda, muharrem ayının paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin, birlik, beraberliğin, kardeşliğin ve şükretmenin adı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Lüleburgaz, Baba, Güncel, Son Dakika

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