Kırklareli Valisi Göç Noktalarını Ziyaret Etti

07.12.2025 14:52
Vali Uğur Turan, göçle mücadele için Mobil Göç Noktası ve polis kontrol noktalarını denetledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan ile birlikte düzensiz göçle mücadele için sahada görev yapan Mobil Göç Noktası uygulama aracını ve polis yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlk olarak Mobil Göç Noktası uygulama aracı ile görev yapan personeli ziyaret eden Vali Turan, çalışmalar hakkında bilgi alarak, görevli personele kolaylıklar diledi. Vali Turan, daha sonra Türkiye ve Kırklareli'nin huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan polis yol kontrol noktalarındaki ekipleri ziyaret ederek, denetim ve incelemelerde bulundu. Emniyet personeline çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar dileyen Vali Turan, polis yol kontrol noktalarındaki denetim defterlerini imzaladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

