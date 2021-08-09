Kırklarelispor'da transfer çalışmaları - Son Dakika

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, iç transferde Davut Babur, Emre Balkı ve Emre Keleşoğlu ile yola devam etme kararı aldı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

Takımda mücadele eden üç futbolcu ile yeniden anlaştıklarının ifade eden kulüp başkanı, Babur, Balkı ve Keleşoğlu ile yeni sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Transferin son güne kadar devam edeceğini aktaran Can, "Bu yıl hedeflerimiz daha büyük. Bu kapsamda transferlere hız verdik. Bir yandan takıma yeni isimler katarken, diğer yandan da iç transferlerimizi yapıyoruz. Güçlü bir takımla yeni sezona çıkacağız." diye konuştu.