Güvenlik güçlerinin, Türkiye'nin dört bir yanında teröre karşı verdiği başarılı mücadele devam ediyor. Son olarak hakkında kırmızı bülten bulunan TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü üyesi H.K, Milas'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alındı.

MİLAS'TA DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANDI

Emniyet İstihbarat Birimlerinin Başarılı Çalışması Sonucu; TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist) terör örgütü kırsal alan yapılanması TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten H.K isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı.

KAHRAMAN POLİS MEMURU SENCER'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYIN FAİLİ

Örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olan H.K.'nın kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi.