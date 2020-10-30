Kırmızı ışıkta beklerken horon tepti - Son Dakika

ANTALYA'da bir otomobil sürücüsü, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken aracından inip, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da dün akşam Muratpaşa ilçesinde Namık Kemal Bulvarı ile Gazi Bulvarı'nın kesiştiği Çallı Kavşağı'nda bir sürücü, otomobiliyle geçmeye hazırlanırken kırmızı ışık yandı. Aracını durduran sürücü, otomobilden inip müzik sisteminin sesini sonuna kadar açarak oynamaya başladı. Karadeniz müziği eşliğinde tek başına horon tepen sürücü, çevre binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.