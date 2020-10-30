Kırmızı ışıkta beklerken horon tepti - Son Dakika

Kırmızı ışıkta beklerken horon tepti
30.10.2020 15:19
ANTALYA'da bir otomobil sürücüsü, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken aracından inip, horon tepti.
ANTALYA'da bir otomobil sürücüsü, kavşakta kırmızı ışıkta beklerken aracından inip, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'da dün akşam Muratpaşa ilçesinde Namık Kemal Bulvarı ile Gazi Bulvarı'nın kesiştiği Çallı Kavşağı'nda bir sürücü, otomobiliyle geçmeye hazırlanırken kırmızı ışık yandı. Aracını durduran sürücü, otomobilden inip müzik sisteminin sesini sonuna kadar açarak oynamaya başladı. Karadeniz müziği eşliğinde tek başına horon tepen sürücü, çevre binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Burak Yılmaz'dan takım arkadaşı Jonathan David'e destek: Gol atamamak her forvetin başına gelebilir Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı