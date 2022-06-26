Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı Sosyete Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Kapucu yönetimindeki otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen Ender Başkafa'nınkullandığı minibüs çarpıştı.

SAVRULAN ARAÇLAR YAYALARA ÇARPTI

Savrulan 2 araç, yolun karşısına geçmeyi bekleyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 YAŞINDAKİ AZRA KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, kaldırımda yaralanan Ömer Faruk Bakan, Kumral Özkaya ve bebek arabasındaki Amine Azra Bakan'ı, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 1 yaşındaki bebek Amine Azra Bakan hastanede hayatını kaybetti. Kazada otomobil içinde sıkışan Hilal Öğünç (36), Zülal Öğünç (13), Gül Gök (33), Onur Gök (33) ve Yağız Gök (7) de itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

8 AYLIK HAMİLE KADIN AMELİYATA ALINACAK

Kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki Amine Azra Bakan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Sinop'un Boyabat ilçesine götürüldü. Yaralılardan bacağı ve kalçasında kırıklar oluşan 8 aylık hamile Kumral Özkaya'nın (34) ise ameliyat edilebilmesi için bebeğini sezaryen yöntemiyle doğuracağı belirtildi. Diğer yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili 1.57 promil alkollü olduğu belirlenen minibüs sürücü Ender Başkafa, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.B'nin ifadesinde kaza sırasında hızlı gitmediğini, olayı tam hatırlamadığını savunduğu öğrenildi.