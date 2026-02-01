Konya'nın Seydişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobildeki iki kişi arkadan otomobil çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.A. idaresindeki 34 NH 2148 plakalı otomobil, Konya çevre yolu Dumlupınar kavşağında kırmızı ışıklarda beklediği sırada Y.Ş. yönetimindeki 07 CCK 902 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada Ö.A. ile aynı araçta bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada otomobil sürücüsü Y.Ş'nin alkollü olduğu öğrenildi.
Kırmızı Işıkta Kaza: 2 Yaralı
