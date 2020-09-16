Kırsal Mahallelerde parke seferberliği devam ediyor - Son Dakika

Develi Belediye'sinin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Ayşepınar Mahallesinde parkesi olmayan sokak ve yolların parke çalışmasına hız veren ekipler, Gümüşören Mahallesinde yağmur sularından zarar gören ve parkesi olmayan yolların da parke çalışmasını tamamladılar. Ayvazhacı Mahallesine yapılan parkın zeminini ve çevresini de parkeyle kaplayan ekiplerin yanı sıra Sindelhöyük Mahallesi içerisinde ve mezarlığındaki parke çalışmaları da aynı şekilde devam ediyor. Gazi, Zile ve Soysallı mahallelerindeki çalışmaları ise deva ediyor.

Parkesi olmayan kırsal mahallenin kalmayacağını ve bu hususta çalışmaların özenle devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Kırsal mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Gerek deformasyon sonucu oluşan aksaklıkları gidermek gerekse eksikleri tamamlamak için parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ