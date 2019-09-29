Son Dakika Haberleri: Kırsal mahallere menfez köprü yapılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kırsal mahallere menfez köprü yapılıyor

1 saat önce

Bağlar Belediyesi kırsal 2 mahalleye menfez köprü yaptı.

Kırsal mahallere menfez köprü yapılıyor, System.String[]

Bağlar Belediyesi kırsal 2 mahalleye menfez köprü yaptı.

Karacadağ yakınlarında sel riski taşıyan yerleşim birimlerindeki vatandaşın talebi üzerine başlattığı menfez köprü çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi, Buyuransu ve Buçuktepe mahallerini menfez köprü inşa etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallerde de önemli hizmetler gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda 5 menfez köprü yapımı için proje başlattıklarını ve bunlardan ikisini Buyuransu ve Buçuktepe mahallelerinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Beyoğlu, "Diğer 3 menfez köprüyü de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bizim için vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek çok önemli. Sel riski olan ve her sene bu kabusu yaşayan köylerimizin talebi üzerine bu sorunu çözme sözü vermiştik.İki köyümüzün menfez köprüleri tamamlandı,vatandaşlarımız için hayırlı olsun."

Buyuransu ve Buçuktepe mahalle sakinleri de köprü yapımından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasar gören Marmaraereğilisi Kaymakamlık binası taşınıyor
Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni Türkçe tweet: İstanbul'daki dostlar lütfen rahatlayın İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerin ardından çadır satışları 15 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 12:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırsal mahallere menfez köprü yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]