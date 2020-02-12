Son Dakika › Güncel › Kırsal Terminal Kavşağı geçici olarak trafiğe kapanıyor - Son Dakika
Kırsal Terminal Kavşağı geçici olarak trafiğe kapanıyor
6 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından Şehitkamil İlçesi D 850 Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Kırsal Terminal Kavşağı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 12.02.2020 tarihinden 21.02.2020 tarihine kadar kavşak trafik akışına kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından Şehitkamil İlçesi D 850 Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Kırsal Terminal Kavşağı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 12.02.2020 tarihinden 21.02.2020 tarihine kadar kavşak trafik akışına kapatılacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşların mağdur olmaması için yol üzerine yerleştirilen yönlendirme trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunur" ifadesine yer verildi. - GAZİANTEP
Son Dakika Sumudica: Türk hakemleri saçlarımı beyazlattı Sahte hesapla mesajlaşıp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı