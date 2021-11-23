Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, stratejik plan hedeflerinin yüzde 78'ini tamamladı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 2017-2021 Stratejik Planı kapsamındaki amaç ve hedeflerinin yüzde 78'ini gerçekleştirdi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Kalite Komisyon Toplantısı, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Şenol Bayram, 2017-2021 "Stratejik Plan Değerlendirmesi" başlıklı sunum yaptı.

Üniversitenin stratejik yönetim süresi, döngüsü, misyonu ve vizyonu hakkında bilgi veren Bayram, 2017-2021 Stratejik Planının katılımcı bir anlayışla hazırlandığını ve paydaşlar ile oluşturulan toplam 5 amaç ve bu amaçlara bağlı 29 hedef belirlendiğini ifade etti.

Bayram, geçen 4 yıllık süreçte uygulanan amaç ve hedeflerin ortalama gerçekleşme durumunun yüzde 78 olduğunu kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya da göreve geldikleri günden bu yana kalite çalışmalarında önemli ve güzel işler başardıklarını aktardı.

Kalite çalışmalarında markalaşma aşamasına geldiklerini vurgulayan Karakaya, "Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışarak güzel sonuçlar elde edeceğiz. Kaliteli ve yetişmiş insan dünyanın olmazsa olmazıdır. Şimdi verilen emekler ileride 21. yüzyıl Ahilik değeri olarak karşımıza çıkacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil "2022-2026 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejileri ", Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek "2022-2026 Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri", Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk "KAP Takımı Saha Ziyaret Değerlendirmesi" sunumu yaptı.