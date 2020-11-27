Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu kadın hentbol takımını ödüllendirdi - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımı oyuncuları, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da yapılan Bölgesel Lig karşılaşmalarında başarılı olarak 2. Lige yükselen takımın oyuncuları, sevinçlerini Ekicioğlu ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımını elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Ekicioğlu, "Çoğunluğu 14-16 yaş aralığında olan bayan sporcularımız 2. Lig'de ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacaklardır. Takımımızın hedefi öncelikle 2. Lig'de başarılı bir performans gösterip ardından 1. Lig'e çıkmaktır. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selahattin Ekicioğlu, sporculara hediye takdim etti.