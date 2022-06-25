Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti

25.06.2022 16:20
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Külliyesi'ndeki zanaatkar esnafı ziyaret etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Külliyesi'ndeki zanaatkar esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Külliyesi içinde 32 meslek grubundan zanaatkarlarla bir araya gelen Ekicioğlu, bereketli ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ahilik felsefesini önemsediklerini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir ve Kırşehirli esnafı kültür elçileri olarak değerlendirdiklerini, esnafın Ahilik felsefesinin tanıtımında önemli misyon üstlendiğini aktardı.

Ahilik felsefesi öğretileri doğrultusunda ticaret yapılmasıyla Kırşehir'in kazanacağını anlatan Ekicioğlu, Ahi esnafıyla sürekli görüş alışverişinde bulunacaklarını, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket edeceklerini dile getirdi.

Ziyarete Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, belediye başkan yardımcıları da katıldı.

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Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika
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