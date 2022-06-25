Ziyarete Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz , belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Külliyesi içinde 32 meslek grubundan zanaatkarlarla bir araya gelen Ekicioğlu, bereketli ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'ndan esnaf ziyareti - Son Dakika

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