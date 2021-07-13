Kırşehir Belediyesi çevreye duyarlı santrallerle 1 milyon 500 bin lira tasarruf sağlayacak - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çevreye duyarlı güneş enerjisi santralleriyle kendi elektriklerini üreterek yıllık 1 milyon 500 bin liralık tasarruf elde edeceklerini belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı İtfaiye Müdürlüğü arkasında yaklaşık 20 bin metrekarelik alana kurulan Güneş Enerji Santrali Projesi'nin kurulu gücünün 1 megavat olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında ikincisini hayata geçirdikleri güneş enerjisi santralinin MEDAŞ şebekesi üzerinden hizmete dahil edileceğini aktaran Ekicioğlu, asfalt plenti ile scada binasının enerji ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Santrallerde üretilen elektrik ile enerji giderlerinde tasarruf sağladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Santralimiz aynı zamanda yılda ortalama 29 bin 335 kilogram karbon salınımını önleyecek olup çevre dostu bir proje olmuştur. Bu sayede yaklaşık 2 bin 686 adet ağaç kurtarılmış olacaktır. Kırşehir halkına hayırlı olsun. İlk kurulum ve bakım maliyetlerinin ötesinde herhangi bir maliyet ortaya çıkarmadan güneş enerjisini ücretsiz bir şekilde kullanarak bedava elektrik üretme noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Bu projeyle kendi enerjimizi kendimiz üreterek yıllık 1 milyon 500 bin lira tasarruf elde edeceğiz."

Kırşehir'de güneş enerjisi potansiyelini artırarak belediyenin enerji ihtiyacının tamamını karşılamayı hedeflediklerine işaret eden Ekicioğlu, "Güneş enerji santrallerimize ilavelerle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.