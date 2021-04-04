Kırşehir Belediyespor'a sponsor desteği - Son Dakika

2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Kırşehir Belediyespor, sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Geri Dönüşüm Değerli Metal ve Madencilik AŞ ile kulüp arasında, sezon sonuna kadar 7 maçlık forma sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Kulüp binasında yapılan sponsorluk imza töreninde konuşan Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, ligde kalan 7 maç için sponsorluk kapsamında 53 bin liralık ücret alınacağını belirtti.

Kırşehir Belediyespor'a destek olmak amacıyla Ankara'dan gelerek sponsor olan Kırşehirli iş insanı İrfan İlhan'a teşekkür eden Bulut, "Yapılan desteğin şehrimizde ve farklı illerdeki hemşerimize, diğer iş insanlarına örnek olmasını temenni ediyorum. Ayrıca Kırşehirliler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çalışkan'a da katkıları için teşekkür ederiz." diye konuştu.

İş insanı İrfan İlhan ise "Kırşehir Belediyespor bu şehrin ve tüm Kırşehirlilerin yegane takımıdır. Takımımız şehrimizin ülkemize açılan bir gönül kapısıdır. Bu yüzden biz de Ankara'dan geldik, bir nebze de olsa katkı sağladıysak, destek olduysak bizlere ne mutlu. Bundan sonraki sezonlar da yine takımımızın maddi manevi yanında olacağız." ifadelerini kullandı.