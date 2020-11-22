Kırşehir Belediyespor'da kupa maçı hazırlığı

Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, Ankara'da oynanacak maçta Gençlerbirliği'ni yenerek, sürpriz yapmak istediklerini bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda salı günü Süper Lig'in köklü ekiplerinden Gençlerbirliği ile zorlu bir mücadelede karşılaşacaklarını belirtti.

Hafta boyunca bu maçın önemine binaen yoğun tempoyla çalıştıklarını, günlük 2 antrenmanla hazırlandıklarını ifade eden Çelik, Kırşehir Belediyespor'un mücadeleci ve istekli oyunu ile maçı kazanabileceğini aktardı.

Kırmızı kart cezalısı bir oyuncu ve sakatlığı bulunan 3 oyuncunun kadroda olmayacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Futbolda hiç bir skor imkansız değildir. Bu turu atlamak da bizim için imkansız değil ve biz de bunu başarmak istiyoruz. Daha önceki yıllarda da 2. hatta 3. Lig ekiplerinden kupaya katılıp, Süper Lig ekiplerini kupanın dışına iten takımlar oldu. Biz de aynı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Sonuçta bu turda Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği takımına karşı biz maçta onlardan daha rahat ve öz güvenli oynayacağız. Ankara'da oynanacak maçta Gençlerbirliği'ni yenerek, sürpriz yapmak istiyoruz. İnşallah kupada bir üst tura çıkarız. Bu turu geçersek Süper Lig'den başka bir büyük takım ile karşılaşma, ilimizde konuk etme imkanı bulacağız. Kırşehir Belediyespor'un yanında olup, bu maç öncesi kamp masraflarını karşılayacak olan hemşehrimiz Ankara Milletvekili Hacı Turan'a da destelerinden dolayı teşekkür ediyoruz."