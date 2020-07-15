Kırşehir'de "15 Temmuz Yansımaları" paneli düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir'de, "15 Temmuz Yansımaları" paneli gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi verdi.

Türk milletinin bağımsızlığından asla ödün vermeyecek bir millet olduğunu, bunu da 15 Temmuz 2016 tarihinde bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Şimşek, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 şehit ve binlerce gazi olduğunu, verilen mücadelenin dünya demokrasi tarihine geçtiğini ifade etti.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Yozgat, sunum eşliğinde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin tarihi kökenine değinerek, Türkiye'nin geçmişinden bu yana onlarca darbe, ihtilal ve muhtıra olayıyla karşı karşıya kaldığını ve bu olayların Türkiye'yi 30-40 yıl gerilere götürdüğünü anlattı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay da 15 Temmuz darbe girişiminin amacının milleti devlete düşman etmek olduğunu ancak Türk milletinin iradesi sayesinde başarıya ulaşmadığını dile getirdi.

Panele, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da dinleyici olarak katıldı.