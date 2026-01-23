Kırşehir'de 20.25 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Kırşehir'de 20.25 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

23.01.2026 14:54
Kırşehir'de yapılan operasyonda 20.25 litre kaçak alkol yakalandı, bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 20.25 litre kaçak alkol ele geçildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada farklı markalarda toplam 29 şişe ve bidon içerisinde 20,25 litre el yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak B.Y. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

