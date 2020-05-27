Kırşehir'de AFAD gönüllüleri yaşlı ve hastalara hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki gönüllülerin yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Kırşehir Valiliği ve kaymakamlıklarda oluşturulan Vefa Destek Gruplarında çok sayıda AFAD gönüllüsünün de yer aldığı belirtildi.

Gönüllülerin, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı süresince görev yaptığı belirtilen açıklamada, 4 gün boyunca 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını giderdikleri ifade edildi.

Açıklamada, gönüllülerin her mahallede çalışma yaptığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Birçok kamu kurum ve kuruluşunun görev alması ile işletilen süreçte, Vefa Destek Grubu çalışmalarına, AFAD ekibimiz ve AFAD gönüllülerimizin katılımı ile Ramazan Bayramında da mahalle mahalle, hane hane dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiler. İlimizde oluşturulan AFAD gönüllülerimiz ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz."