Kırşehir'de AFAD, masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de AFAD, masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirdi

14.05.2022 15:32
Kırşehir'de AFAD, masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirdi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesinin ardından uygulama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince Afet ve Acil Durum Başkanlığınca düzenlenen AYDES uygulama tatbikatının 15 çalışma grubunun katılımıyla "Aşırı Kar Tipili Yağışı" gerçekleştiği varsayılan olay türü baz alınarak icra edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Masa başında tüm kurumların AYDES kullanıcılarının görev aldığı tatbikatta kullanıcılar, işlemlerini AYDES 2.0 uygulama versiyonu üzerinden gerçekleştirdi. Afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan çalışma grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görmek için tatbikat düzenlendi. İl afet müdahale planı içerisinde yer alan, yerel düzey çalışma grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, çalışma gruplarının diğer çalışma gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaktır. 2022 yılı AYDES tatbikatında, çalışma gurupları senaryo gereği işlemlerini sırayla tamamladı."

YORUMLAR
500
Hatay'da AFAD aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Hatay'da AFAD aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Samsun'da Afet Farkındalık Eğitimleri Samsun'da Afet Farkındalık Eğitimleri

Tatbikat, Kırşehir, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de AFAD, masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
14:19 Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:37:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de AFAD, masa başı uygulama tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement