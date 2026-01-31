Kırşehir\'de Antifriz ve Cam Suyu Satışları Artıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de etkili olan soğuk hava nedeniyle oto marketlerde en çok antifriz ve cam suyu satışlarında artış yaşandı.

Araç sahipleri, don olaylarına karşı araçlarını korumak için oto marketlere yöneldi. Kırşehir'de oto market işletmeciliği yapan Orhan Kılıç; kış aylarında özellikle antifriz ve cam suyunun hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Kaliteli ve markalı ürün satışına önem verdiklerini belirten Kılıç, bilinçsiz yapılan alışverişlerin ciddi anlamda maddi zararlara yol açabileceğini söyledi. Ucuz ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıç; "Antifriz ve cam suyu alımı çok önemli. Güvenilir marketlerden alınmayan ürünlerde ciddi sorunlar çıkabiliyor. İnsanlar ucuz diye alıyor ama biz her zaman işin ehlinden alışveriş yapılmasını öneriyoruz" dedi.

Cam suyunun donması veya yetersiz antifriz kullanımı nedeniyle motor bloğunda sorun yaşanabileceğini belirten Kılıç; "Bu tür arızalar sonucunda araç sahipleri bugün 100 ila 150 bin TL arasında masraf ödemek zorunda kalabiliyor. Bu yüzden kaliteli ve markalı ürün kullanımı büyük önem taşıyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR