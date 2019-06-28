Kırşehir'de buğday hasadına erken başlandı

Türkiye'nin önemli hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de arpadan sonra buğday hasadı da geçmiş yıllara göre erken başladı.

Türkiye'nin önemli hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de arpadan sonra buğday hasadı da geçmiş yıllara göre erken başladı.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısına yakın köylerde biçerdöverlerin girdiği buğday tarlalarında çiftçiler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Tarım ve Orman il Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçsuz bucaksız bozkırların yer aldığı Kırşehir'de yaklaşık 2,5 milyon dekar tarım arazisi olduğunu, 350 bin dekar alanda buğday ekildiğini söyledi.

Danelenme dönemindeki tarımsal kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle bu yıl hem arpa hem de buğdayda hasadın erken başladığını vurgulayan Şahin, "Normalde temmuz ayının ortalarına doğru yapılan buğday hasadı, bu yıl haziran ayı sonlarında başladı." dedi.

Çiftçinin zarar görmemesi için bu yıl buğdayda ciddi manada süne zararlısı mücadelesi yaptıklarını anlatan Şahin, "Süne mücadelemiz 2 aydır kışlak, nif ve ergin sayımlarıyla başladı. Nif sayımlarını yaptıktan sonra metrekarede belirli bir miktarın üzerinde olan arazilerin bulunduğu tüm muhtarlarla toplantı yaptık. Ziraat odası başkanlarımızı bilgilendirdik. Bütün köylerde süne mücadelesi yapılarak, çiftçilerin olası zararının önüne geçildi." dedi.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Benzer köyünden çiftçi Halit Alkan da "Benzer, Hirfanlı, Savcılı köylerinde arpadan sonra buğday da hasat ediliyor. Yüksek kesimlerdeki köylerde henüz buğday hasadı başlamadı. Buğdayın hemen ardından da nohut hasadına başlayacağız." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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