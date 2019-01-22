Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Doktora Darp İddiası

Kırşehir'de Doktora Darp İddiası

42 dakika önce

Kırşehir'de bir doktorun hasta ve yakını tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Kırşehir'de Doktora Darp İddiası, System.String[]
Kırşehir'de bir doktorun hasta ve yakını tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde görevli Doktor Cahit Uçar ile hasta Ç.G ve kızı B.G kayıt ve muayene sırası nedeniyle tartıştı.

Doktor Uçar'ın kendilerini muayene etmediğini ileri süren Ç.G ve kızı B.G'nin doktor ile arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Muayene edilmediklerini söyleyen baba Ç.G ve kızı B.G ile kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu iddia edilen Doktor Uçar, birbirlerinden şikayetçi oldular.

Taraflar, ifadeleri alınmak üzere Ahi Polis Merkezine götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Doktor Cahit Uçar'ın poliklinik görevi başındayken hasta ve yakını tarafından darbedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hekimimize görevi başında yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı tüm sağlık camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Hiçbir nedenle mazur görülmeyecek şiddet olaylarının sağlık çalışanlarını derinden üzdüğünü ve bu tür olaylara bir daha maruz kalınmamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Ahi Evran Üniversitesi, Cahit Uçar, Kırşehir, Güncel
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