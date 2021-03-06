Kırşehir'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de inşaat firmalarını dolandırdıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki 3 inşat firmasının yetkilileri, inşaat iskelesi sattıkları kişilerin verdiği çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D. ve Ç.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
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