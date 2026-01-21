Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kırşehir merkezli Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda F.U.Y., H.Y., E.T, Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis ekipleri ele geçirilen ziynet eşyalarını sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.