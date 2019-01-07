Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

20 dakika önce

Kırşehir'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırşehir'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaman, Akpınar, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim ve öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesinin kararlaştırıldı.

İl merkezi ve Mucur ilçesinde kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Akpınar, Kaman, Kırşehir, Güncel
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