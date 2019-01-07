Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli
20 dakika önce
Kırşehir'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kırşehir
'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaman
, Akpınar
, Çiçekdağı
ve Akçakent
ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim ve öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesinin kararlaştırıldı.
İl merkezi ve Mucur
ilçesinde kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:06 Kaynak: AA
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