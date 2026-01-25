Kırşehir\'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Kırşehir'de gümrük kaçağı 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde bir ikamette yapılan aramada, 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yakalanan O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.