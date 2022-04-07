Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

07.04.2022 14:09

Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası Hayvansever Melek Yıldız: Hayvanların zehirlenmiş vücutlarını aldık" Kırşehir'de kentin bazı bölgelerinde zehirlenmiş hayvan ölülerinin bulunması hayvanseverlerin tepkisiyle karşılandı.

Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Hayvansever Melek Yıldız:

Hayvanların zehirlenmiş vücutlarını aldık"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kentin bazı bölgelerinde zehirlenmiş hayvan ölülerinin bulunması hayvanseverlerin tepkisiyle karşılandı. Kentte hayvanların zehirlenmiş vücutlarını bulduklarını belirten hayvansever Melek Yıldız; "Ciddi şekilde meydana gelen hayvan ölümleri ve zehirlenmeleri karşısında yardıma ihtiyacımız var" dedi.

Kentin bazı bölgelerinde meydana gelen hayvan ölümler, hayvanseverlerin tepkisini topluyor. Hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi için yetkililerden yardım isteyen Yıldız; "Ciddi şekilde meydana gelen hayvan ölümleri ve zehirlenmeleri karşısında yardıma ihtiyacımız var. 3 gün önce bölgede hayvanların zehirlenmiş vücutlarını aldık. Hayvanların ağızlarından 'köpük ve kan' çıkıyordu. Jandarma, İl Özel İdaresi, belediyeden bu noktada yardım talebinde bulunduk. Yetkili birimlerin de destekleriyle o bölgede yaşanan hayvan ölümlerinin son bulmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

Kırşehir'de yaşayan Melek Yıldız, sokak hayvanlarının bakımlarını yapmak ve beslenmelerini sağlamak için her gün 40 kilometre yol giderek, sokak hayvanlarını da 'yavrularım' diye seviyor. Yıldız'ın iddiasına göre ise bölgede birkaç gün önce Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat'ın Yerköy ilçesi arası 35. kilometrede bulunan bakım ve besleme alanında bir çok hayvanın zehirlenmiş vücutları görüldü. Yetkili birimlere bildirilen olay hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

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Melek Yıldız, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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