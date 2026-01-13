Kırşehir\'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Kırşehir'de ikametlerinde ruhsatsız tüfek ve şarjör ele geçirilen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir firmanın deposunda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tüfek ve şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar A.K. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.