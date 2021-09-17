Kırşehir'de ilin Ahisi "Ahi duası" ile ödülünü aldı - Son Dakika

Kırşehir'de ilin Ahisi "Ahi duası" ile ödülünü aldı

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilin Ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilin Ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi. Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftü Yardımcısı Ali Yıldız'ın yaptırdığı Ahi duasının ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte uzun yıllardır terzilik mesleğini sürdüren Mehmet Aldemir'e ilin Ahisi ödülünü takdim etti. İlin kalfası seçilen motor tamircisi Mehmet Kaya'ya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ilin çırağı berber Sinan İşler'e de Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, şed kuşatarak ödüllerini verdi. Törende, "Ahi Esnafını Ahilik İlkeleri Doğrultusunda Eğitme Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimi başarı ile tamamlayanlara da Vali Akın, Rektör Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Mehmet Yaman ve diğer yetkililer tarafından sertifikaları takdim edildi. Törenin ardından protokol üyeleri Uzun Çarşı esnafına karanfil verdi, Ahilik öğütleri broşürü dağıttı.

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