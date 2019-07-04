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Kırşehir'de istihdam seferberliği ziyaretleri

49 dakika önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki heyet, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında üye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kırşehir'de istihdam seferberliği ziyaretleri, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki heyet, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında üye ziyaretleri gerçekleştirdi.
KTSO'dan yapılan açıklamaya göre Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ve KTSO yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seferberlik kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kırşehir Kılıçözü Sanayi Sitesindeki işletmelere seferberlik kapsamında, istihdam maliyetlerinin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması noktasında sağlanan destek ve teşvikler hakkında detaylı bilgiler veren Yılmaz ve beraberindeki heyet, oto kurtarma, metal, otomotiv yedek parçaları, tel örgü ve biçerdöver ürünleri satan firmaları ziyaret ettiler.
İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda hassasiyet gösterdiklerini anlatan Yılmaz, istihdam seferberliğinin işletmeler için önemli kolaylıklar sağladığını, sigorta primi ve maaş avantajı başta olmak üzere verilen desteklemeler ile Kırşehir'in daha hızlı büyüyerek gelişeceğini aktardı.
Yılmaz, KTSO'nun tüm üyelerinin bu teşviklerden yararlanmasını önemle tavsiye ettiklerini de ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Kırşehir, Güncel
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