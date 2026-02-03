Kırşehir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde A.N'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 15 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
