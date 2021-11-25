Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla çevrim içi düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakanlar Soylu ve Yanık'ın konuşma yaptığı toplantıda kadına yönelik şiddet alanından yapılan çalışmalar, alınan kararlar, ilgili kamu kurum ve kuruşlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantının ardından Vali İbrahim Akın başkanlığında Kırşehir Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bilgilendirme standı açıldı

Öte yandan, Vali Akın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açılan bilgilendirme standını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün katılımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme Merkezi tarafından Anıt Meydanı'nda açılan ve vatandaşlara çeşitli materyaller dağıtılan standı gezen Vali Akın, görevlilerden bilgi aldı.