Kırşehir'de kardan çatıları çöken ahırlardaki 3 hayvan telef oldu - Son Dakika

Kırşehir'de kar nedeniyle çatıları çöken ahırlardaki 2 büyükbaş ve bir koyun telef oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ile Kaman, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde bazı ahır ve işletmelerin çatıları çöktü.

Kaman ve Akçakent ilçelerinde çatıları çöken ahırlarda birer büyükbaş, Kaman'ın Kurancılı beldesinde de bir koyun telef oldu, kurtarılan hayvanlar ise güvenli yerele nakledildi.

Merkez Horozungediği mevkisi ve Çiçekdağı ilçesi yolu ile Boztepe ilçesindeki çatıları çöken işletmelerde ise 7 büyükbaş ekiplerin yardımıyla yaralı kurtarıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, veteriner hekimlerle merkez ve ilçelerde çökme meydana gelen işletmeleri ve çiftçileri ziyaret etti.